Lupi: rallentata la crescita della popolazione

Keystone-SDA

La regolazione dei lupi sta avendo gli effetti sperati: la rapida crescita della popolazione dei predatori è stata rallentata. Lo comunica oggi l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM).

3 minuti

(Keystone-ATS) Finora i Cantoni, viene ricordato in una nota, hanno regolato preventivamente la popolazione di lupi in Svizzera due volte: dal primo dicembre 2023 al 31 gennaio 2024 e dal primo settembre 2024 al 31 gennaio 2025.

Anche se la crescita è stata rallentata, l’evoluzione a lungo termine del numero di lupi e di branchi potrà essere valutata solo dopo diversi periodi di regolazione. “Dopo solo due periodi non è nemmeno possibile valutarne l’impatto sul comportamento dei lupi”, sottolinea l’UFAM.

L’autorità federale ha poi messo l’accento sul fatto che i Cantoni hanno proceduto con cautela. Gli errori di abbattimento sono infatti stati limitati. Nel periodo 2024/2025 sono stati “prelevati” due genitori al di fuori delle norme, oltre che tre linci.

L’esecuzione degli abbattimenti risulta spesso e per vari motivi impegnativa. La distinzione dei giovani lupi nati nel corso dell’anno dagli altri membri del branco risulta ad esempio difficile. Nel caso di branchi transfrontalieri, il compito è poi complesso perché i prelievi sono consentiti solo in territorio svizzero.

Le cifre

Nel periodo 2024/2025, l’UFAM ha approvato l’abbattimento di circa 125 lupi. Alla fine di gennaio i Cantoni avevano prelevato preventivamente 92 grandi predatori. Al termine di questa fase si contavano 36 branchi (25 in Svizzera e undici transfrontalieri).

Il numero di predazioni di animali da reddito è allo stesso tempo calato nuovamente dopo il picco del 2022. Le cifre per il 2024 sono simili a quelle del 2021, quando la popolazione di lupi contava tra i dieci e i quindici branchi. Le maggiori possibilità d’intervento sulla popolazione dei predatori e l’aumento delle risorse finanziarie per la protezione del bestiame stanno quindi “sortendo l’effetto desiderato”.

Gruppo Lupo Svizzera: più analisi

Il Gruppo Lupo Svizzera (GLS), in una presa di posizione, ha sottolineato l’importanza di un accompagnamento scientifico di lunga durata e neutrale per l’abbattimento preventivo dei predatori. Ulteriori analisi sono necessarie.

Vista la distribuzione dei lupi in molte regioni svizzere, il rallentamento della crescita potrebbe essere riconducibile solo in parte agli abbattimenti. Il lupo in effetti, mette in evidenza l’associazione, si regola da solo: dove c’è un branco, non se ne insediano altri.