Lupi più schivi e meno vicini agli insediamenti nei Grigioni

Keystone-SDA

L'anno scorso nel Canton Grigioni i lupi si sono avventurati meno spesso vicino alle zone abitate. Nel complesso hanno mostrato un comportamento leggermente meno anomalo, ha comunicato oggi l'Ufficio retico per la caccia e la pesca (UCP).

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(Keystone-ATS) Il motivo potrebbe risiedere nel clima mite. Secondo l’Ufficio cantonale anche gli abbattimenti preventivi potrebbero aver contribuito a questo sviluppo. L’impatto della regolazione potrà essere valutato solo nei prossimi anni.

Durante l’ultima stagione di regolazione, da settembre 2025 a fine gennaio 2026, sono stati abbattuti 35 lupi, ovvero 13 in meno dell’anno precedente. 32 esemplari appartenevano a dieci branchi diversi. Inoltre, sono stati eliminati tre lupi solitari che presentavano comportamenti anomali.

I risultati del test del DNA mostrano che in tre branchi sono stati uccisi una femmina e due maschi capobranco. Tali interventi possono portare allo scioglimento o alla dispersione del gruppo oppure a un nuovo accoppiamento del genitore rimasto, ha dichiarato il co-direttore dell’UCP, Adrian Arquint, citato in una nota.

Numero di branchi rimane stabile

La popolazione di lupi è rimasta stabile a 11,5 branchi. I Grigioni rimangono così il Cantone con il maggior numero di lupi in Svizzera. A titolo di confronto, il Vallese contava nove branchi prima della regolazione nell’agosto 2025. I branchi transfrontalieri vengono conteggiati per metà.

Secondo gli ultimi dati, l’anno scorso le predazioni di animali da reddito sono rimaste stabili nei Grigioni. L’UCP ha registrato 217 capi uccisi. La maggior parte ha riguardato pecore e capre (97,7%). Le restanti cinque predazioni hanno interessato bovini ed equini. Anche questo numero è rimasto costante.