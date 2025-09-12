The Swiss voice in the world since 1935
Lutto allo zoo di Zurigo, addio all’elefantino Zali

Keystone-SDA

Il cucciolo di elefante Zali, nato in aprile allo zoo di Zurigo, è morto nella notte fra mercoledì e giovedì. Due giorni prima l'animale era rimasto vittima di un incidente mentre giocava in un mucchio di rami, riportando una grave ferita alla zampa.

1 minuto

(Keystone-ATS) L’incidente, ricostruisce oggi in una nota la struttura, è avvenuto martedì mattina. Il piccolo pachiderma si è ferito alla zampa anteriore sinistra e da allora zoppicava vistosamente. La gravità della lesione non era chiaramente diagnosticabile dall’esterno.

Mercoledì è stato quindi deciso di anestetizzare il cucciolo per effettuare esami più approfonditi. Il risveglio è andato bene: “Zali ha ripreso rapidamente a stare in piedi e sembrava stabile”, ha dichiarato, citata nel comunicato, la veterinaria capo Maya Kummrow.

Ciononostante, l’elefantino è morto poche ore dopo, quando si è sdraiato per riposare e non si è più rialzato. Sua madre, Farha, è rimasta con lui per tutto il tempo. Successivamente, Zali è stato trasferito al reparto di patologia dell’ospedale veterinario per ulteriori analisi.

È stato accertato che Zali è morto per un’insufficienza cardiocircolatoria, causata da una torsione dell’intestino tenue. “Per quanto sia triste, una complicazione del genere può sempre verificarsi quando un animale subisce stress e dolori”, ha spiegato il direttore dello zoo Severin Dressen.

