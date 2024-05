Macedonia Nord, Pendarovski ammette la sconfitta

(Keystone-ATS) In Macedonia del Nord il presidente uscente, il socialdemocratico Stevo Pendarovski, ha ammesso la sconfitta nel ballottaggio di oggi che lo vedeva opposto alla candidata conservatrice Gordana Siljanovska Davkova.

Quest’ultima si avvia a diventare la prima donna presidente nel Paese ex jugoslavo.

Dai risultati ancora parziali è evidente una chiara affermazione del partito conservatore Vmro-Dpmne anche nel voto parlamentare, tenutosi in contemporanea con il secondo turno delle presidenziali. “I risultati sono chiari. Mi congratulo con i vincitori e auguro loro un buon lavoro nei prossimi anni”, ha detto Pendarovski in serata a Skopje. “La mia idea di una Macedonia europea e multietnica non ha ricevuto il sostegno della maggioranza dei cittadini”.