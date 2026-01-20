Macron, “non ci sarà alcuna riunione giovedì a Parigi”

Keystone-SDA

Non si terrà alcuna riunione del G7 giovedì a Parigi. Lo ha precisato il presidente francese, Emmanuel Macron, dopo che Donald Trump aveva diffuso un messaggio in cui veniva proposto un vertice il 22 gennaio.

(Keystone-ATS) “Non è prevista alcuna riunione. La presidenza francese è disponibile ad organizzarne una”, ha dichiarato Macron durante un colloquio con un giornalista dell’agenzia francese AFP a margine del Forum economico mondiale (WEF) di Davos (GR).

Precedentemente, era emerso che il presidente francese aveva proposto in un “messaggio privato” al suo omologo statunitense Donald Trump di ospitare un vertice del G7 a Parigi tra due giorni per cercare di risolvere le controversie transatlantiche e al quale eventualmente invitare “i russi”, il che sarebbe stata una novità in quasi quattro anni di guerra in Ucraina.

Il tycoon aveva pubblicato il messaggio sul suo social network Truth. Il portavoce presidenziale russo, Dmitrij Peskov, aveva poi affermato che il Cremlino non aveva ricevuto alcun invito alla riunione del G7 a Parigi.