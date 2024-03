Macron, “non provocheremo l’escalation in Ucraina”

4 minuti

(Keystone-ATS) Francia, Germania e Polonia concordano di “non prendere mai l’iniziativa di un’escalation” in Ucraina.

Lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in conferenza stampa con il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il premier polacco Donald Tusk dopo un incontro del cosiddetto Triangolo di Weimar.

“Abbiamo già preso delle decisioni oggi e abbiamo già annunciato delle misure, ma faremo tutto il necessario per impedire alla Russia di vincere questa guerra. Continueremo a sostenere l’Ucraina e il popolo ucraino il più a lungo possibile e non prenderemo mai l’iniziativa di un’escalation”, ha dichiarato Macron.

Francia, Germania e Polonia sono “unite” e “decise a non lasciare mai che la Russia vinca”, ha aggiunto Macron.

Dal canto suo, il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha annunciato una coalizione degli alleati dell’Ucraina sulle armi a lungo raggi.

“Oggi abbiamo concordato una serie di priorità, tra cui l’immediato approvvigionamento di un numero ancora maggiore di armi per l’Ucraina sull’intero mercato mondiale. Questo è un miglioramento”, ha spiegato Scholz.

“Sarà ampliata la produzione di equipaggiamenti militari, anche attraverso la cooperazione con i partner in Ucraina”, ha precisato Scholz nell’elencare le “priorità” concordate oggi con Emmanuel Macron e Donald Tusk e di cui la prima è l’immediato approvvigionamento di più armi sul mercato mondiale.

“In terzo luogo, stiamo creando una nuova coalizione di capacità per l’artiglieria missilistica a lungo raggio nell’ambito del formato Ramstein e, in quarto luogo, aumenteremo anche il nostro sostegno nell’ambito dell’Unione Europea, per il quale abbiamo preso decisioni molto importanti a Bruxelles questa settimana”, ha aggiunto il cancelliere ricordando che “il Fondo europeo per la pace riceverà 5 miliardi di euro per fornire ulteriore assistenza militare all’Ucraina quest’anno, la missione di addestramento dell’Ue sarà rafforzata e utilizzeremo i profitti significativi dei beni russi congelati in Europa per sostenere finanziariamente l’acquisto di carri armati per l’Ucraina”.

“Ieri ho parlato a lungo al telefono con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: ho discusso con lui della situazione militare e ho parlato del sostegno particolarmente necessario in questo momento. Sa che può contare su di noi”, ha riferito Scholz. “Il nostro sostegno all’Ucraina, la solidarietà e l’azione congiunta sono indispensabili per difendere la pace e la libertà in Europa, ora più che mai. La nostra unità è la nostra forza e i nostri tre Paesi in particolare. Germania, Polonia e Francia hanno una responsabilità speciale in questo senso”, ha aggiunto.

Intanto, a Odessa “ad ora risultano morte 16 persone, tra cui un impiegato del Servizio statale di emergenza”, mentre “73 persone sono rimaste ferite con diverse gravità”. Lo ha riferito su Telegram il ministro dell’Interno ucraino Igor Klymenko, dando un nuovo bilancio dell’attacco missilistico che ha colpito la città meridionale dell’Ucraina.

“Dallo scorso 12 marzo”, l’Ucraina ha “usato 2’500 uomini, 35 tank e circa 40 blindati da combattimento” nel tentativo di entrare nel territorio russo, “principalmente con unità operative speciali, mercenari stranieri e forze di supporto ucraine”. Ma “il nemico non ha avuto successo in nessuna direzione”, ha dichiarato il presidente russo Valdimir Putin alla riunione del Consiglio di sicurezza russo, spiegando che sono stati tentati diversi attacchi di sabotaggio e terrorismo: 4 verso Belgorod e uno verso Kursk.