Democrazia
Democrazia diretta in Svizzera
Macron, ‘vertice Putin-Zelensky in Paese neutrale, vorrei Ginevra’

Keystone-SDA

"Sarà in un Paese neutrale, forse in Svizzera - sto spingendo per Ginevra - o in un altro Paese".

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo ha dichiarato a TF1 il presidente francese Emmanuel Macron, rivelando i suoi suggerimenti per la sede del vertice di pace tra Volodymr Zelensky e Vladimir Putin, dopo l’incontro di ieri alla Casa Bianca con Donald Trump.

“L’ultima volta che ci sono stati colloqui bilaterali, si sono svolti a Istanbul”, ha ricordato il capo dell’Eliseo, respingendo la possibilità – suggerita da un giornalista – di tenere l’incontro a Parigi, “come nel 2019”.

