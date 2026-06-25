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Macron, intercettata petroliera flotta ombra russa al largo Sicilia

Keystone-SDA

La Francia ha fermato una petroliera legata alla Russia al largo delle coste della Sicilia all'inizio di questa settimana: lo annuncia su X il presidente francese Emmanuel Macron.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) “Martedì, la marina francese ha effettuato un abbordaggio sulla petroliera Deliver mentre questa transitava al largo delle coste della Sicilia in violazione del diritto del mare”, ha scritto Macron. Macron ha affermato che la Deliver era collegata alla cosiddetta flotta ombra di Mosca, utilizzata per aggirare le sanzioni occidentali imposte dopo l’invasione russa dell’Ucraina nel 2022.

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