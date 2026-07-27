Macron in Gironda, ‘prossime settimane dure, dobbiamo reggere’

Keystone-SDA

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"Le prossime settimane saranno dure, dobbiamo reggere": lo ha detto il presidente francese Emmanuel Macron, in Gironda per incontrare i vigili del fuoco e tutte le forze mobilitate contro gli incendi nella zona.

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(Keystone-ATS) Nel corso del suo intervento, Macron ha anche detto che si dovrà “ripiantare e ricostruire una foresta diversa”.

“Durante la battaglia non si fa il bilancio di quanto accaduto. Si resta uniti per vincere la battaglia ovunque”, ha esortato il presidente in occasione di una visita al centro operativo provinciale d’incendio e soccorso (Codis) di Bordeaux. “Ci saremo, vinceremo tutti insieme questa battaglia e ci saremo in modo duraturo” ha proseguito Macron, volato sul posto in segno di solidarietà con i pompieri e con tutte le forze impegnate da giorni sul terreno.

Il capo dello Stato ha sottolineato che questi incendi in Gironda – in uno dei paesaggi più belli del Paese, tra dune di sabbia dorata e pinete sconfinate tra cielo e mare – sono i peggiori in Francia “dalla fine della Seconda Guerra Mondiale”.