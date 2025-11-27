Macron vara servizio militare volontario da estate 2026

Keystone-SDA

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato l'istituzione di un servizio nazionale volontario e "puramente militare" di dieci mesi a partire dall'estate 2026, specificando che i volontari serviranno "esclusivamente sul territorio nazionale".

(Keystone-ATS) “Un nuovo servizio nazionale sarà istituito gradualmente a partire dalla prossima estate”, ha affermato il capo dello Stato durante una visita alla 27a Brigata di Fanteria di Montagna a Varces, nell’Isère. “Il nucleo sarà composto da giovani di 18 e 19 anni” e coinvolgerà 3.000 persone nell’estate 2026, prima di raggiungere l’obiettivo di 10.000 nel 2030 e 50.000 all’anno il 2035.

Macron ha dichiarato che “l’unico modo” per evitare il “pericolo” è “prepararsi” piuttosto che alimentare la “paura”, annunciando la creazione di un servizio nazionale volontario e “puramente militare” nel contesto della minaccia russa.

“In questo mondo incerto, dove la forza fa il diritto e la guerra è una realtà presente, la nostra nazione non ha il diritto di temere, farsi prendere dal panico, essere impreparata o divisa”, ha dichiarato il presidente durante una visita alla 27a Brigata di Fanteria da Montagna (BIM) a Varces, nell’Isère. “La paura, inoltre, non previene mai il pericolo. L’unico modo per evitarlo è prepararsi”, ha aggiunto, spiegando che “questo è ciò che le nostre forze armate fanno ogni giorno”.