Madrid, 25 mila migranti già rientrati in Marocco da Ceuta

Keystone-SDA

Condividi

Oltre 25 mila migranti arrivati negli ultimi giorni a Ceuta sono già rimpatriati in Marocco, dall'alba di oggi fino alle ore 13.00.

1 minuto

(Keystone-ATS) Lo hanno reso noto fonti del governo spagnolo precisando che “le uscite da Ceuta verso il Marocco stanno procedendo a un ritmo di 150 persone al minuto”.

In precedenza, il premier Pedro Sanchez, da Ceuta, ha dichiarato che la priorità è “recuperare al più presto la normalità nell’enclave, mantenere il coordinamento con il Marocco e rafforzare i dispositivi di controllo alla frontiera”.

Dal canto suo, in precedenza il presidente di Ceuta, Juan Jesus Vivas, ha affermato che le istituzioni “hanno l’obbligo di agire, al margine delle divisioni politiche, in maniera energica, decisa e immediata”, aggiungendo che la situazione è “insostenibile”.