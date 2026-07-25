Madrid, incendi hanno bruciato 25 mila ettari

Keystone-SDA

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Gli incendi che imperversano a ovest di Madrid hanno bruciato fino a 25 mila ettari, ha dichiarato il ministero dell'Interno spagnolo. La superficie totale è più del doppio di quella della città di Parigi.

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(Keystone-ATS) Le fiamme hanno devastato quasi 10 mila ettari nella regione di Madrid e “tra i 13 mila e i 15 mila” nella vicina provincia di Avila, ha affermato il ministero in un messaggio inviato ai giornalisti.

Il primo ministro spagnolo, Pedro Sánchez, ha dichiarato che la priorità nell’affrontare gli incendi che imperversano a ovest di Madrid è “salvare vite umane”, avvertendo che ci attende una lotta “complessa”.

“La nostra priorità, il nostro pensiero, il nostro obiettivo sono le vostre vite, salvare le vostre vite e proteggere le aree abitate”, ha detto Sánchez parlando ai giornalisti in un villaggio nella zona colpita dagli incendi. “Ci aspettano ore complesse perché, sebbene le temperature siano scese, non sappiamo esattamente come si svilupperà il vento, quanto sarà forte”, ha detto il primo ministro. .