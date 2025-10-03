The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter

Maggioranza è favorevole ad inasprimento norme per UBS

sede UBS
Il 25% delle persone intervistate ritiene che il trasferimento di UBS non sarebbe una perdita. Keystone-SDA

La maggioranza degli svizzeri è favorevole a un inasprimento delle norme sul capitale proprio imposte a UBS da parte della Confederazione.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Ciò vale indipendentemente dal sesso, dalla fascia d’età o dall’appartenenza politica. È quanto emerge da un sondaggio pubblicato oggi per conto di “20 Minuten” e di Tamedia.

La maggioranza degli intervistati considera una perdita l’eventuale trasferimento della sede centrale di UBS fuori dalla Svizzera a causa di un inasprimento delle norme sul capitale proprio. Il 65% degli interrogati ha risposto “sì” o “piuttosto sì” a una domanda in tal senso. Anche questa opinione era condivisa da tutti i generi, fasce d’età e simpatie politiche.

Secondo il sondaggio condotto dall’istituto di ricerca Leewas, il 25% degli intervistati ritiene invece che il trasferimento di UBS “non sarebbe” una perdita o “piuttosto non lo sarebbe”.

I risultati del sondaggio si basano su circa 24’500 risposte fornite tra il 25 e il 28 settembre da partecipanti provenienti dalla Svizzera tedesca, dalla Romandia e dal Ticino. Il margine di errore del campione è pari a +/- 1,9 punti percentuali.

Articoli più popolari

I più discussi

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall’interno che dall’esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Partecipa alla discussione
10 Mi piace
46 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Partecipa alla discussione
27 Mi piace
38 Commenti
Visualizza la discussione

Altri sviluppi

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

Partecipa alla discussione
26 Mi piace
24 Commenti
Visualizza la discussione
Altre discussioni

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR