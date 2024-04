Mai così tanta neve in Svizzera, 8 metri sul Säntis 25 anni or sono

1 minuto

(Keystone-ATS) Venticinque anni or sono, il 20 aprile 1999, si osservò la maggiore quantità di neve registrata in Svizzera, 8,16 metri sul Säntis, cima di 2502 metri a cavallo dei cantoni di San Gallo, Appenzello Esterno e Appenzello Interno.

Quell’anno la neve cadde abbondante soprattutto in gennaio e febbraio, causando fra l’altro molte valanghe sull’arco alpino, ricorda in un comunicato SRF Meteo. In Svizzera i morti furono 36, di cui 12 quando una slavina seppellì dieci case di vacanza a Evolène (VS). A Galtür, in Austria, un’enorme valanga uccise 31 persone. Come di solito accade le maggiori quantità di neve vennero però misurate solo in primavera.

Va peraltro aggiunto che anche quest’inverno l’altezza della neve sul Säntis è rimasta stabilmente al di sopra della media, fin dall’inizio di novembre: il record di quest’anno è di 6,10 metri, misurato il 16 marzo. In base alle previsioni meteorologiche la quantità potrebbe però aumentare ancora e raggiungere un nuovo primato, sottolineano gli esperti di SRF Meteo.