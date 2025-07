Maja Riniker visita progetti cooperazione elvetici Kharkiv

Nel corso del suo viaggio in Ucraina, la presidente del Consiglio nazionale, Maja Riniker (PLR/AG), ha visitato ieri a Kharkiv (Ucraina orientale), assieme alle autorità locali, diversi progetti finanziati dalla Svizzera.

(Keystone-ATS) In un comunicato stampa diffuso dalla piattaforma X, Riniker ha sostenuto che nella sua “funzione di presidente del Consiglio nazionale è per me essenziale poter acquisire un quadro dettagliato della situazione, raccogliendo direttamente informazioni sulla situazione in Ucraina e sull’andamento dei progetti svizzeri. La Confederazione sostiene la regione nei settori dell’aiuto umanitario, lo sminamento e la formazione professionale.

Prima di recarsi a Kharkiv, Riniker è stata ricevuta lunedì a Kiev da Ruslan Stefanchuk, presidente della Verkhovna Rada, il Parlamento ucraino, e dal presidente ucraino, Volodymyr Zelensky . I colloqui hanno toccato l’attuale situazione bellica, il sostegno internazionale al Paese e i bisogni umanitari della popolazione colpita dalla guerra.

Dall’inizio del conflitto a fine maggio di quest’anno, la Confederazione ha già stanziato circa 5,16 miliardi di franchi per sostenere gli ucraini colpiti dalla guerra, sia in Ucraina che in Svizzera. Dal 2025 al 2036, Berna sosterrà Kiev con altri 5 miliardi di franchi.