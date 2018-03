Mali, Germania, Kloten: il viaggio verso casa

In febbraio e marzo erano stati rapiti nel sud dell'Algeria Una parte di loro era stata liberata circa quattro mesi fa, in un intervento dell'anti-terrorismo del governo d'Algeri. L'ultimo gruppo ha invece ritrovato la libertà lunedì 18 agosto. Sono quattro svizzeri, nove tedeschi ed un olandese.

32, i turisti finiti nelle mani dei rapitori 4, gli svizzeri: Sibylle Graf, Slja Stäheli (entrambe di 19 anni) e i due 35.ènni Marc Hediger e Reto Walther. 17, gli ostaggi liberati in un blitz delle teste di cuoio algerine a metà maggio 60-65, i milioni di euro (5 dei aquali dal governo del Mali) che secondo la stampa germanica "sarebbero stati versati in cambio della liberazione dei 14 ostaggi 46, gli anni di. Michaela Spitzer, cittadina tedesca, l'ostaggio morto

La notizia della liberazione è giunta lunedì sera, dopo una giornata di attesa snervante. In serata un portavoce ufficiale del governo del Mali ha assicurato che tutti i 14 turisti - nove tedeschi, quattro svizzeri e un olandese - erano stati liberati e si trovavano nelle mani delle autorità locali. In seguito è giunta la conferma da Berlino e poi anche dal Dipartimento federale degli affari esteri a Berna. Le autorità svizzere, tedesce e del Mali hanno pure confermato che i 14 ex-ostaggi si trovano in buone condizioni di salute. Nessuna notizia è trapelata invece sulle condizioni della loro liberazione e sul versamento di un eventuale riscatto.

Dalla prigionia alla libertà in fuoristrada transitando per Gao, nell'est del Mali. Ad attendere il gruppo dei 14 ostaggi un bimotore del governo di Bonn: piano del volo Colonia, con scalo nella capitale del Mali. A Bamako, l'incontro col presidente del Mali, mediatore tra rapitori ed emissari dei governi occidentali coinvolti. Sull'aereo inviato da Berlino, ad 850 chilometri orari di velocità di crociera, attraverso l'autostrada transfricana del cielo, per atterrare a Colonia e proseguire per Kloten.

Prima i festeggiamenti nel palazzo presidenziale di Bamako, poi il volo notturno. Destinazione Colonia, Germania: atterraggio previsto tra le 7 e le 7 e mezzo di mercoledì 20 luglio. Le diciannovenni Sibylle Graf e Slja Stäheli, ed i 35.ènni Marc Hediger e Reto Walther proseguiranno poi per Zurigo-Kloten. Il loro rientro in Patria è atteso entro metà giornata.

