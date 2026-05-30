Malta al voto, Labour favorito ma dubbi sui sondaggi

Keystone-SDA

Dalle 07.00 di stamane i 356'832 cittadini maltesi con diritto di voto hanno cominciato a esprimere la loro preferenza nelle legislative, convocate il 27 aprile dal premier laburista Robert Abela con quasi un anno di anticipo.

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(Keystone-ATS) Le operazioni di voto si concluderanno alle 22.00 e lo scrutinio comincerà domattina alle 09.00, con i risultati previsti entro un paio d’ore.

Il Labour avrebbe 10 punti di vantaggio sul Partito nazionalista di centrodestra. Ma c’è chi dubita che il partito laburista possa davvero vincere per la quarta volta consecutiva.

In un editoriale pubblicato dal quotidiano investigativo “The Shift”, Andrew Borg Cardona (uno dei più noti avvocati di Malta, attivo difensore dei diritti civili e dello Stato di diritto), parlando della pioggia di promesse elettorali del governo – che secondo la Banca centrale europea (BCE) tra marzo ed aprile ha aumentato il debito pubblico di circa un miliardo di euro – ha scritto: “in questo momento fiumi di denaro vengono distribuiti tra gli elettori con la sottile moderazione di un oligarca ubriaco in un casinò di Monaco. Tutto ciò fa sorgere il dubbio che alcuni sondaggi vengano forse manipolati a posteriori” per convincere gli elettori nazionalisti a restare a casa.

Al governo dal 2013 e confermato anche nel giugno 2017, nonostante l’ondata di scandali scatenata da Daphne Caruana Galizia, il Labour è sopravvissuto al barbaro assassinio della giornalista fatta esplodere con una bomba telecomandata il 16 ottobre (quattro mesi dopo le elezioni rivinte) ed alle rivelazioni sulle connessioni tra il gabinetto di Joseph Muscat ed il presunto mandante (il tycoon Yorgen Fenech che, arrestato nel novembre 2019, dovrebbe finalmente andare a processo entro l’estate).

Il successore Robert Abela subentrato nel gennaio 2020, due anni dopo ha riconquistato la maggioranza assoluta col 55%. Ed il Partito nazionalista ad ottobre scorso ha scelto di affidarsi al giovanissimo Alex Borg, trentenne enfant prodige. Pochi mesi dopo, nel pieno rispetto delle sue prerogative costituzionali, il titolare dell’Auberge de Castille – sede del governo alla Valletta – ha chiesto un nuovo mandato per avere più forza di fronte alle sfide globali rappresentate dalla guerra in Ucraina e Medio Oriente.