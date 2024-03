Mandato negoziale: sì da Commissione UE a negoziati con la Svizzera

2 minuti

(Keystone-ATS) La Commissione europea può negoziare con Berna le future relazioni tra l’UE e la Svizzera. Gli Stati membri hanno approvato oggi il mandato della Commissione UE per i negoziati con la Confederazione.

“Il Consiglio europeo – che comprende i capi di Stato e di Governo dei 27 Stati membri dell’UE ndr. – ha autorizzato oggi la Commissione a negoziare, a nome dell’Unione europea, un ampio pacchetto di misure con la Svizzera come base per le future relazioni UE-Svizzera e ha inoltre approvato le direttive per il negoziato”, viene precisato in una nota.

Il mandato negoziale con Berna era un dei punti all’ordine del giorno del Consiglio Economia e finanza (Ecofin). Quest’ultimo doveva approvare formalmente il mandato. Prima di ciò, i gruppi di lavoro e le rappresentanze permanenti degli Stati membri dell’UE hanno discusso il mandato presentato dalla Commissione europea.

“L’obiettivo del negoziato – viene ancora sottolineato – è quello di modernizzare e approfondire le relazioni bilaterali, assicurare una concorrenza leale tra le imprese dell’UE e della Svizzera che operano nel mercato interno e garantire la tutela dei diritti dei cittadini dell’Unione europea nella Confederazione, anche evitando discriminazioni tra cittadini di Stati membri diversi”.

Stando a Bruxelles, “il mandato risponde anche alle preoccupazioni della Svizzera consentendo limitate eccezioni all’allineamento con le norme dell’UE nei settori della libera circolazione delle persone, del distacco dei lavoratori e del trasporto ferroviario e stradale”.

Dopo l’adozione del mandato da parte del Consiglio federale lo scorso venerdì, entrambe le parti sono ora pronte a negoziare. Le trattative dovrebbero iniziare già questo mese, ha dichiarato la scorsa settimana il responsabile del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) Ignazio Cassis.