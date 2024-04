Manifestanti della Columbia occupano edificio accademico

2 minuti

(Keystone-ATS) Studenti della Columbia University stanno occupando la Hamilton Hall, come riferisce un post sui social pubblicato dalla Columbia Students for Justice in Palestine. Lo riporta la Cnn.

Almeno 200 manifestanti hanno messo barricate all’ingresso della Hamilton Hall e circa una dozzina sono all’interno dell’edificio del campus. Al momento non ci sarebbero forze dell’ordine nei pressi dell’aula occupata.

La Hamilton Hall è uno dei principali edifici dell’università e ospita l’ufficio del rettore. Le riprese aeree della Freedom News Tv durante la notte hanno mostrato diverse decine di persone accalcate sui gradini, all’interno dell’edificio si vedevano diverse persone e una bandiera palestinese sventolava fuori da una finestra.

L’edificio è un simbolo per l’università. Nel 1968, gli studenti lo occuparono per protestare contro la guerra in Vietnam. Negli anni ’80 è stato nuovamente occupato da studenti che manifestavano per il movimento di disinvestimento dall’Apartheid in Sudafrica.

Studenti sospesi

In precedenza, l’università aveva annunciato di aver iniziato a sospendere gli studenti accampati per le proteste pro-Gaza che si rifiutavano di sgomberare l’area entro la scadenza fissata dall’amministrazione alle 14 di ieri ora locale (le 20 in Svizzera).

La sospensione implica che gli studenti al centro della misura disciplinare non potranno finire il semestre o, se dell’ultimo anno, laurearsi con il resto della classe. Non potranno più continuare a usare le strutture del campus o i dormitori. Lo stesso provvedimento è stato preso da un altro ateneo dello Stato di New York, la Cornell University.