Democrazia diretta in Svizzera
Manifestazione in solidarietà per Gaza, in migliaia a Ginevra

Keystone-SDA

A Ginevra tra le 6'000 e le 10'000 persone sono scese in piazza oggi in segno di solidarietà verso il popolo palestinese. La manifestazione è stata indetta dal collettivo BDS, acronimo di Boycott-Désinvestissent-Sanctions (Boicottaggio-Disinvestimento-Sanzioni).

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) “Dietro alla maschera della neutralità, la Confederazione dimostra la propria complicità con Israele”, hanno criticato gli organizzatori. Parlando davanti alla folla, radunata in Place de Neuve, un membro del collettivo ha invitato le istituzioni e le imprese svizzere a interrompere immediatamente ogni collaborazione con lo Stato ebraico.

Si tratta della più grande manifestazione pro-Palestina organizzata a Ginevra dal 2023. Secondo una stima della polizia, i partecipanti erano più di 6’000, Keystone-ATS ne ha contati oltre 8000 mentre per BDS la folla ha raggiunto le 10’000 unità.

Il corteo si è spostato attraversando il Pont du Mont-Blanc per poi disperdersi nei pressi del Parc des Cropettes, spazio verde vicino alla stazione ferroviaria. La mobilitazione si è svolta in maniera pacifica e senza incidenti, sottolineano le autorità. Tra i manifestanti, tantissimi giovani e famiglie.

Manifestazioni in segno di solidarietà verso Gaza e il popolo palestinese si sono svolte anche a Zurigo e a Bellinzona. Nel capoluogo ticinese, sotto la pioggia battente, circa 2’000 persone – secondo le stime della polizia – hanno percorso Viale Stazione fino a Piazza Collegiata sventolando bandiere e striscioni. Il corteo era diretto verso Piazza del Governo.

Nella città sulla Limmat invece, la manifestazione ha radunato qualche centinaia di persone, ha osservato un fotografo di Keystone-ATS presente sul posto. I dimostranti hanno marciato per le strade brandendo striscioni che, tra le altre cose, chiedevano lo “stop al genocidio”.

