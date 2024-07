Marine Le Pen, ‘la vittoria è soltanto rinviata’

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Marine Le Pen ha fatto ingresso questa mattina nella nuova Assemblée Nationale con i deputati eletti del Rassemblement National, tornando a denunciare “manovre di desistenza massicce” che hanno “privato della maggioranza assoluta” la sua formazione.

“La partita è soltanto rinviata – ha aggiunto – non si può mantenere in tensione a tempo indefinito la rappresentanza nazionale. L’Assemblée nationale dev’essere il riflesso della rappresentazione di tutti i francesi in termini di peso politico”.