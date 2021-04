Marte: tecnologia obvaldese nell'elicottero "Ingenuity"

I motori che regolano la direzione del drone-elicottero "Ingenuity" sono prodotti da una ditta del canton Obvaldo. KEYSTONE/EPA/NASA/JPL-Caltech/HANDOUT sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 19 aprile 2021 - 15:10

C'è anche un po' di Svizzera nell'elicottero "Ingenuity" della Nasa che ha effettuato il primo volo su Marte: il drone è infatti dotato di sei minuscoli motori elettrici prodotti dalla ditta Maxon di Sachseln, nel canton Obvaldo.

Su Twitter, il produttore del canton Obvaldo si è congratulato oggi con la Nasa e il suo direttore scientifico, lo svizzero Thomas Zurbuchen, per il successo del volo dell'elicottero "Ingenuity".

I minuscoli motori elettrici della Maxon, del diametro di dieci millimetri ciascuno, controllano l'inclinazione delle pale del rotore e determinano così la direzione di volo di "Ingenuity", scrive il produttore sul suo sito web.

Anche il rover "Perseverance" è dotato di dieci motori della ditta obvaldese che azionano il braccio robotico utilizzato per raccogliere i campioni di suolo. Altri motori sono utilizzati per sigillare i contenitori e metterli in posizione.