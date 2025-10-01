The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Martin Pfister è il “ministro” più popolare

martin pfister
Martin Pfister è il capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport. Keystone-SDA

Eletto appena nel marzo scorso in governo e già beniamino della popolazione: si tratta del consigliere federale Martin Pfister, "ministro" della difesa, che risulta il più gradito alla popolazione.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Segue a ruota, nella scala della popolarità, il consigliere federale Guy Parmelin. Ultimo, il responsabile della diplomazia, Ignazio Cassis, in base all’inchiesta svolta dall’istituto Leewas su un campione di 14’775 persone scelte in tutto il Paese (margine di errore +-2%) e pubblicata oggi da Tamedia e “20 Minuten”.

Al terzo posto si piazza il “ministro” dell’ambiente, dei trasporti e dell’energia Albert Rösti, seguito dalla responsabile delle finanze, nonché presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter, dal responsabile del dipartimento di giustizia e polizia, Beat Jans, e dalla “ministra” dell’interno, Elisabeth Baume-Schneider (che migliora di una posizione rispetto al 2023). “Brutto anatroccolo”, si fa per dire, Ignazio Cassis (che scende di un rango rispetto a due anni fa).

In generale, sulla base dei risultati del sondaggio, la soddisfazione nei confronti del collegio governativo è calata rispetto a due anni fa, come anche la popolarità dei suoi membri.

Un quarto dei soggetti vagliati si dice inoltre favorevole all’attuale “formula magica” per la composizione del governo, ossia due socialisti, due PLR, due UDC e un solo membro per il Centro. Sono soprattutto i simpatizzanti del PLR che si dicono a favore degli attuali equilibri politici in seno al Consiglio federale.

