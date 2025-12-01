Martin Pfister in Belgio, in agenda visita a base aerea con F35A

Keystone-SDA

Il consigliere federale Martin Pfister è oggi in Belgio: durante la sua visita si recherà alla base militare di Florennes con lo scopo di informarsi sull'esperienza operativa acquisita dalle Forze aeree locali nell'utilizzo dei jet F-35A.

(Keystone-ATS) Lo comunica oggi il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). Il ministro della difesa sarà accompagnato da una dozzina di membri del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati. La delegazione elvetica – precisa il DDPS nel comunicato – avrà modo di familiarizzarsi con l’organizzazione e le capacità delle Forze aeree belghe e si concentrerà in particolare sull’utilizzo dei caccia che l’Esercito svizzero è in procinto di ottenere dagli Stati Uniti. A causa dei costi aggiuntivi comunicati di recente dagli USA e dallo stesso Pfister, non è tuttavia ancora chiaro quante unità la Confederazione è disposta ad acquistare per il proprio arsenale.

Le nozioni che la delegazione acquisirà durante la visita “alimenteranno la riflessione attuale sull’acquisto di aerei da combattimento e sullo sviluppo futuro delle Forze aeree svizzere” e “contribuiranno inoltre a rafforzare la cooperazione bilaterale con il Belgio nel campo delle tecnologie di difesa”, fa sapere il DDPS.

Il consigliere federale del Centro approfitterà inoltre della sua presenza a Bruxelles per incontrare il segretario generale della NATO, Mark Rutte. I due discuteranno dell’importanza per le aziende elvetiche del settore degli armamenti di poter apportare il loro know-how nelle catene di approvvigionamento internazionali. Le discussioni verteranno anche sull’attuale situazione in materia di politica di sicurezza e di difesa e sulla cooperazione tra la Svizzera e l’Alleanza Atlantica.