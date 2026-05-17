Massiccio attacco con droni su Mosca, almeno 3 morti

Keystone-SDA

Decine di droni ucraini nella notte sono stati lanciati su Mosca e sulla regione circostante, provocando almeno tre morti e alcune decine di feriti.

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(Keystone-ATS) Si tratta, ha dichiarato il governatore Andrey Vorobyov, di un attacco “su vasta scala” contro l’area intorno alla capitale russa. Oltre 70 droni sono stati abbattuti.

Le vittime sono una donna colpita all’interno della propria abitazione e due uomini rimasti uccisi nel crollo della loro casa. Un’altra persona è intrappolata sotto le macerie. Si contano anche alcune decine di feriti: 12 operai in un cantiere della capitale e altri nei dintorni.

La difesa aerea russa ha abbattuto oltre 500 droni ucraini sopra le regioni russe la scorsa notte, ha dichiarato il Ministero della Difesa russo in un comunicato riportato dalla Tass.

“La difesa aerea ha intercettato e distrutto 556 droni la scorsa notte. I velivoli senza pilota sono stati abbattuti sopra le regioni di Belgorod, Kaluga, Kursk, Oryol, Bryansk, Voronezh, Tula, Smolensk, Pskov, Lipetsk, Tver, Rostov, Krasnodar e Mosca, nonché sopra la Crimea, il Mar Nero e il Mar d’Azov”.