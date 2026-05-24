Massiccio attacco russo su Kiev, usato missile Oreshnik

Keystone-SDA

Massiccio attacco russo la scorsa notte su Kiev. Il bilancio provvisorio è di 4 morti e una sessantina di feriti. Mosca ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari, ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

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(Keystone-ATS) “Tre missili russi hanno colpito un’infrastruttura idrica, un mercato è stato incendiato, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte e lui (il presidente russo Vladimir Putin) ha lanciato il suo Oreshnik contro Bila Tserkva. Sono veramente folli”, ha sottolineato Zelensky in un messaggio su Telegram.

Kaja Kallas, Alta rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza nella Commissione europea ha affermato che “la Russia, trovandosi in un vicolo cieco sul campo di battaglia, sta terrorizzando l’Ucraina con attacchi mirati ai centri urbani. Si tratta di atti terroristici riprovevoli, volti a uccidere il maggior numero possibile di civili.”

“Il fatto che Mosca stia presumibilmente utilizzando missili balistici a medio raggio Oreshnik – sistemi progettati per trasportare testate nucleari – è una tattica politica intimidatoria e un gioco d’azzardo sconsiderato sul filo del rasoio nucleare. La prossima settimana, i ministri degli Esteri dell’Ue discuteranno su come aumentare la pressione internazionale sulla Russia”, aggiunge.