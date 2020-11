L'iniziativa per il divieto di finanziare i produttori di materiale bellico verrebbe respinta secondo le prime proiezioni (foto simbolica) KEYSTONE/PETER KLAUNZER sda-ats

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 novembre 2020 - 12:09

Ci si avvia verso un "no" all'iniziativa per il divieto di finanziare i produttori di materiale bellico. Secondo le prime proiezioni dell'istituto gfs.bern per conto della SSR, la proposta del Gruppo per una Svizzera senza esercito (GSsE) verrebbe bocciata.