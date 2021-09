Matrimonio e tassazione per ricchi alle urne

Nelle votazioni federali del 26 settembre, il popolo svizzero si pronuncia sull'apertura al matrimonio alle coppie dello stesso sesso. L'altro tema all'esame delle urne è una proposta dei Giovani Socialisti che prevede di tassare maggiormente i grandi redditi da capitale.

Katy Romy

Giornalista basata a Berna, sono particolarmente interessata alle tematiche sociali, ma anche alla politica e ai temi riguardanti i social media. In precedenza, ho lavorato per dei media regionali, nella redazione del Journal du Jura e di Radio Jura Bernois. Altri articoli di quest’autore / autrice | Redazione di lingua francese Corinna Staffe (Illustrazione)

La Svizzera si avvia verso un'importante svolta di società il prossimo 26 settembre. Il popolo voterà su una modifica del Codice civile che legalizza il matrimonio tra due donne o due uomini. Un passo già compiuto dalla maggior parte dei Paesi dell'Europa occidentale.

Si prevede un chiaro "sì" al progetto da parte dell'elettorato, anche se dall'ultimo sondaggio della Società svizzera di radiotelevisione (SSR) è emersa una progressione del campo del "no".

L'apertura alla procreazione medicalmente assistita per le coppie lesbiche è un punto che disturba in modo particolare gli avversari al matrimonio per tutte e tutti. Temono che il benessere della prole non sia sufficientemente tenuto in considerazione.

Dal canto suo, il campo del "sì" ritiene che si tratti di accordare alle coppie omosessuali gli stessi diritti che a quelle eterosessuali e di garantire una migliore protezione giuridica alle migliaia di famiglie omogenitoriali che vivono in Svizzera.

Gli ambienti LGBTIQ chiedono da più di 40 anni il diritto all'unione matrimoniale. Le prime rivendicazioni sono state indirizzate alle chiese. Con il passare del tempo, le persone omosessuali "sono passate dall'essere un gruppo evitato e spinto all'invisibilità a diventare uno degli interlocutori legittimi riconosciuti dal governo federale", constata Thierry Delessert, specialista della storia dell'omosessualità in Svizzera.

L'introduzione del matrimonio per tutte e tutti permetterebbe anche di mettere fine a una discriminazione nei confronti delle vedove lesbiche. Queste ultime non sono sottoposte alle stesse condizioni delle donne eterosessuali per l'ottenimento di una rendita da superstite.

Un tentativo di lottare contro le disparità

Il 26 settembre, il popolo svizzero si pronuncerà anche sull'iniziativa "Sgravare i salari, tassare equamente il capitale", anche chiamata "iniziativa 99%". Lanciata dalla sezione giovanile del Partito socialista svizzero, intende lottare contro le disparità economiche nella società.

Concretamente, il testo esige che i redditi da capitale a livello nazionale e cantonale – quindi i guadagni provenienti da dividendi, azioni, interessi su patrimonio e affitti – siano tassati 1,5 volte di più rispetto all'imposta sul reddito ordinaria.

Chi vi si oppone afferma che la proposta non sia necessaria, nuocerebbe all'economia e alla competitività elvetica e la ricchezza non verrebbe ridistribuita. Viene inoltre sottolineato che l'impatto finanziario che avrebbe l'iniziativa è impossibile da prevedere.

Promotori e promotrici dell'iniziativa affermano che la proposta costituisce un passo verso una maggiore uguaglianza. Ritengono che, qualora venisse accettata da popolo e Cantoni, sarebbe di beneficio per la stragrande maggioranza della popolazione, in particolare grazie a una diminuzione dei costi dei premi dell'assicurazione malattia, delle scuole per l'infanzia e dei trasporti.

Salvo sorprese, l'iniziativa verrà respinta dal popolo, secondo l'ultimo sondaggio SSR. Il 57% delle persone interpellate ha infatti intenzione di votare contro il testo dei Giovani Socialisti.