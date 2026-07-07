Mattone ancora più caro: +4% per un appartamento in un anno

Keystone-SDA

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Comprare un alloggio rimane caro in Svizzera: nel secondo trimestre i prezzi (effettivi, non quelli richiesti) delle case unifamiliari sono rimasti stabili rispetto ai tre mesi precedenti, mentre quelli degli appartamenti sono aumentati dell'1,0%.

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(Keystone-ATS) Su base annua si registra rispettivamente +3,4% e +4,2%, emerge dall’indice delle transazioni pubblicato oggi da Raiffeisen.

“Anche con tassi di crescita leggermente più bassi in questo trimestre, la dinamica dei prezzi sul mercato delle abitazioni di proprietà resta tuttora molto elevata”, afferma Fredy Hasenmaile, capo-economista dell’istituto cooperativo, citato in un comunicato odierno. “I tassi ipotecari, destinati a rimanere bassi per il prossimo futuro, e la scarsa offerta di appartamenti e case depongono a favore di un ulteriore aumento dei prezzi”.

Le differenze regionali rimangono comunque sensibili: Ticino, Grigioni e Vallese – inseriti insieme nella zona chiamata Svizzera meridionale – segnano un +4,5% annuo per le case e un +6,7% per gli appartamenti (valore più alto del paese). Per questa seconda tipologia di immobili va segnalato il -1,4% osservata nella zona del Lago Lemano.

La ripartizione dell’andamento dei prezzi per tipologia di comune mostra che il costo delle case è salito maggiormente nei centri (+5,4%) e nei comuni turistici (+6,0%) nell’arco di un anno. E anche per gli appartamenti spiccano i comuni maggiormente orientati al turismo (+6,9%).

La crescita dei prezzi immobiliari è un fenomeno che prosegue negli anni: basti pensare che nell’ultimo lustro l’incremento del costo di acquisto di una casa è stato del 5,4% all’anno in Svizzera. Per gli appartamenti l’incremento è stato del 4,8%.