Mattone sempre più caro, prezzi effettivi case +6% in un anno

Keystone-SDA

Il mattone è sempre più caro in Svizzera: nel quarto trimestre i prezzi (effettivi, non quelli richiesti) delle case unifamiliari sono saliti dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti, mentre quelli degli appartamenti sono aumentati dell'1,2%.

1 minuto

(Keystone-ATS) Su base annua si registra rispettivamente +5,7% e +3,8%, emerge dall’indice delle transazioni pubblicato oggi da Raiffeisen.

“A differenza del mercato degli alloggi in locazione, dove la crescita dei prezzi degli affitti si è recentemente attenuata a causa del calo dell’immigrazione, la dinamica dei prezzi nel mercato delle abitazioni di proprietà, fortemente influenzato dalla domanda interna, rimane persistentemente elevata”, afferma Fredy Hasenmaile, capo-economista dell’istituto cooperativo, citato in un comunicato odierno.

La ripartizione dell’andamento dei prezzi per tipologia di comune mostra che i prezzi delle case sono aumentati maggiormente nei centri (+5,4%) e nei comuni turistici (+5,3%) nell’arco di un anno. E anche per gli appartamenti spiccano i comuni maggiormente orientati al turismo (+4,6%).

La crescita dei prezzi immobiliari è un fenomeno che prosegue negli anni: basti pensare che nell’ultimo lustro l’incremento del costo di acquisto di una casa è stato del 6,2% all’anno in Svizzera. Per gli appartamenti l’aumento è del 5,2%.