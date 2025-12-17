The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Max Pezzali ad aprile 2026 in tour, tappe a Ginevra e Zurigo

Keystone-SDA

Il cantante italiano Max Pezzali ha annunciato il suo primo tour europeo "Max Forever - Goes to Europe 2026", che per il mese di aprile lo porterà in giro per l'Europa per otto date. Sono previste due tappe anche in Svizzera, a Ginevra e Zurigo.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) “In questi anni sono stato travolto da un affetto incredibile da parte di tutti gli italiani, compresi quelli all’estero – commenta Max Pezzali -. Da qui nasce la decisione di portare la mia musica in Europa, incontrando dal vivo quel pubblico che ha dimostrato un sostegno così forte e costante nel tempo. Un nuovo viaggio musicale che attraverserà diverse città europee, con l’obiettivo di condividere emozioni, storie e canzoni senza confini. Un tour che sarà prima di tutto un momento di festa, di incontro e di divertimento, all’insegna della musica (…). E poi? Sarà un modo per scaldarci in attesa del grande tour negli stadi italiani della prossima estate”.

Otto le tappe annunciate, con debutto il 14 aprile da Londra @O2 Academy Brixton, per poi toccare: l’Arena di Ginevra il 17 aprile, l’Hallenstadion di Zurigo il 19 aprile, Bruxelles il 21 aprile, Parigi il 22 aprile, Capodistria il 24 aprile, Barcellona il 27 aprile e Madrid il 28 aprile.

Un’occasione unica per i fan europei di riscoprire da vicino la forza del suo live e un repertorio che ha segnato intere generazioni, anche nella Svizzera italiana, prima che prosegua il tour negli stadi della vicina Penisola con “Max Forever gli anni d’oro – Stadi 2026” nei mesi di giugno e luglio 2026.

I biglietti delle date elvetiche saranno disponibili da venerdì alle 10:00.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

