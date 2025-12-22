The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Max Pezzali sarà al Moon&Stars di Locarno a luglio 2026

Il cantante italiano Max Pezzali, dopo aver annunciato il primo tour europeo "Max Forever - Goes to Europe 2026", che ad aprile lo porterà a Ginevra e Zurigo, si esibirà al Moon&Stars di Locarno il 16 luglio 2026.

(Keystone-ATS) Lo ha annunciato oggi Moon&Stars.

Come reso noto la scorsa settimana, prima di esibirsi in Piazza Grande, l’ex frontman degli 883 sarà all’Arena di Ginevra il 17 aprile e all’Hallenstadion di Zurigo il 19 aprile.

La sua esibizione al Moon&Stars farà seguito al tour negli stadi italiani.

Il Moon&Stars ha inoltre annunciato che ospiterà il 17 luglio il produttore di musica elettronica norvegese Alan Walker. I biglietti per entrambi i concerti della rassegna locarnese saranno messi in vendita domani alle 12:00 su ticketcorner.ch.

