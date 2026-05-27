McDonald’s Svizzera cambia vertice, nuovo CEO arriva da Australia

Keystone-SDA

Cambio ai vertici di McDonald’s Svizzera: l'attuale direttrice Lara Skripitsky passa alla sede centrale del gruppo di Chicago, dove assumerà una funzione dirigenziale.

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(Keystone-ATS) Alla testa della filiale elvetica sarà sostituita, a partire da giugno, da Brad McMullen, che attualmente è responsabile delle attività operative di oltre 1000 ristoranti McDonald’s in Australia e Nuova Zelanda.

“Sotto la guida di Skripitsky, McDonald’s Svizzera è diventata ancora più vicina alle sue ospiti e ai suoi ospiti”, scrive l’azienda di ristorazione rapida in un comunicato odierno. Negli ultimi tre anni vi sono state 17 nuove aperture.

Quest’anno McDonald’s festeggia il mezzo secolo di presenza nella Confederazione: correva infatti il 4 novembre 1976 quando l’azienda apriva il suo primo punto vendita a Ginevra. In Ticino McDonald’s è invece sbarcato solo nel 1993, ma nel frattempo si è notevolmente espansa: a fine aprile ha aperto il locale di Lamone, il nono nel cantone italofono. Oggi la società dispone su suolo elvetico di una rete di 190 ristoranti, vende oltre 80 articoli e impiega 8400 dipendenti.