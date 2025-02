MCH Group: difficoltà per le fiere, addio ad altri impieghi

Keystone-SDA

Nuove cattive notizie per l'impiego nel settore delle fiere: MCH Group, gruppo basilese attivo nel comparto con appuntamenti importanti quali ad esempio Art Basel o Swissbau, cancella 23 posti di lavoro presso Expomobilia.

(Keystone-ATS) Si tratta di un’entità fondata nel 1973 con sede a Effretikon, nel canton Zurigo.

La misura si inserisce nel processo di trasformazione del gruppo, volto a garantire una crescita a lungo termine, redditizia e sostenibile in tutte le aree di affari, si legge in un comunicato odierno. Ai dipendenti licenziati la società promette di fornire il miglior supporto possibile per il loro riorientamento professionale.

Fondato nel 2001 attraverso la fusione di due società che gestivano fiere rispettivamente a Basilea e Zurigo, il gruppo MCH è quotato in borsa, pur presentando importanti quote detenute da enti pubblici. Dall’inizio dell’anno la performance è dell’azione è del -5%, mentre sull’arco di 12 mesi si registra un -16%.