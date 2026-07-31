Medacta ancora in crescita, aumentano i ricavi nei primi sei mesi

Keystone-SDA

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Nuovo aumento dei ricavi per Medacta: nei primi sei mesi dell'anno il gruppo con sede a Castel San Pietro (TI) che produce dispositivi ortopedici ha realizzato un fatturato di 368 milioni di euro (341 milioni di franchi), il 7% in più dello stesso periodo del 2025.

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(Keystone-ATS) Al netto dell’influsso dei cambi la progressione è del 10%, ha indicato stamani la società, sottolineando che l’incremento interessa tutte le aree geografiche e ogni segmento d’attività.

“Abbiamo registrato un altro semestre di crescita superiore alla media di mercato, pur partendo da una base comparabile ai massimi storici”, commenta il CEO Francesco Siccardi, citato in una nota. “L’aumento del giro d’affari evidenzia la nostra posizione unica e conferma la validità del nostro modello di affari. La nostra attenzione alle innovazioni differenzianti e alla formazione medica specifica per i chirurghi è guidata dall’impegno a migliorare gli esiti clinici dei pazienti”.

I dati sulla redditività saranno resi noti il 9 settembre. Per l’intero esercizio l’azienda ha confermato i propri obiettivi, che vertono fra l’altro su una crescita dei proventi in valuta locale compresa tra il 10% e il 14%.

Le cifre diffuse oggi sono leggermente inferiori alle aspettative degli analisti consultati dall’agenzia Awp, che scommettevano su un fatturato compreso fra 368,5 e 376,2 milioni di euro.

Fondata nel 1999, Medacta è specializzata nella progettazione, produzione e distribuzione di prodotti ortopedici innovativi e nello sviluppo di tecniche chirurgiche di accompagnamento. È in particolare attiva nei comparti delle protesi articolari, della chirurgia della colonna vertebrale e della medicina dello sport. Opera in oltre 70 paesi e ha in organico più di 2000 dipendenti. L’esordio in borsa è avvenuto nell’aprile 2019.