Media, “Hamas dice sì in linea di principio a piano Trump”

Keystone-SDA

"Hamas ha accettato in linea di principio il piano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump" per porre fine alla guerra a Gaza, che prevede anche l'immediato rilascio di tutti gli ostaggi israeliani.

3 minuti

(Keystone-ATS) Lo scrive il quotidiano israeliano Haaretz citando proprie fonti.

Il piano Trump in 21 punti è stato illustrato dal presidente americano nel corso dell’incontro con i leader arabi a margine dell’Assemblea Onu.

Tra i punti del piano Trump per Gaza c’è anche il ritiro graduale delle truppe israeliane dalla Striscia, preceduto dal rilascio di tutti gli ostaggi entro 48 ore dalla sigla dell’intesa.

Il canale saudita Al-Hadath ha pubblicato i dettagli del piano in 21 punti di Trump per Gaza, riportando che include anche “il rilascio di migliaia di prigionieri palestinesi, tra cui 100-200 detenuti all’ergastolo”.

Il piano del presidente statunitense include inoltre “l’immediato invio di aiuti illimitati attraverso le Nazioni Unite e le organizzazioni internazionali, la chiusura del fondo umanitario a Gaza (Ghf), la raccolta delle armi di Hamas da parte di una forza araba e internazionale, l’impegno americano a non permettere a Israele di annettere la Cisgiordania, un graduale ritiro israeliano dalla Striscia, la creazione di un corridoio di sicurezza non presidiato intorno a Gaza e un’offerta di amnistia ai leader di Hamas in cambio del loro ritiro da Gaza”.

Anche il Times of Israel ha pubblicato i punti salienti del piano, confermando le anticipazioni di Hadath. Tra gli altri, il punto 15 che recita: “Gli Stati Uniti collaboreranno con i partner arabi e internazionali per sviluppare una forza di stabilizzazione internazionale temporanea che verrà immediatamente dispiegata a Gaza per supervisionare la sicurezza nella Striscia. La forza svilupperà e addestrerà una forza di polizia palestinese, che fungerà da organo di sicurezza interna a lungo termine”.

Governo transitorio

“Gaza sarà governata da un governo temporaneo e transitorio composto da tecnocrati palestinesi, che saranno responsabili della fornitura di servizi quotidiani alla popolazione della Striscia”, si legge infine tra i 21 punti del piano Trump per la fine della guerra a Gaza pubblicato dai media israeliani e arabi.

“Il comitato sarà supervisionato da un nuovo organismo internazionale istituito dagli Stati Uniti in consultazione con i partner arabi ed europei. Definirà un quadro per il finanziamento della riqualificazione di Gaza fino al completamento del programma di riforme dell’Autorità Nazionale Palestinese”.