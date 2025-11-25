Media, ‘ad Abu Dhabi colloqui tra Usa e Russia su Ucraina’

Keystone-SDA

Un funzionario statunitense ha indicato alla Bbc che sono in corso incontri con rappresentanti russi ad Abu Dhabi. Questo fa seguito ai colloqui a Ginevra tra Stati Uniti e Ucraina su una bozza di piano di pace.

(Keystone-ATS) Secondo quanto riferito da un funzionario Usa a Reuters, il segretario dell’Esercito degli Stati Uniti Dan Driscoll ha già tenuto ieri dei colloqui con funzionari russi ad Abu Dhabi.

Stando a CBS News, Driscoll ha incontrato ieri sera la delegazione russa per diverse ore. “Ha intenzione di incontrarli di nuovo più tardi nel corso di oggi per discutere del processo di pace e far avanzare rapidamente i colloqui”, ha detto una fonte.

Non è ancora noto chi, oltre a Driscoll, faccia parte della delegazione americana. Non è chiaro nemmeno chi rappresenti la parte russa. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, non ha commentato la notizia: “Non abbiamo ancora nulla da riferire”, ha detto, citato dalla Tass.

Secondo il Financial Times invece, Driscoll potrebbe aver visto negli Emirati Arabi Uniti anche il capo della direzione principale dell’intelligence del ministero della Difesa dell’Ucraina Kirill Budanov. Questi è stato nominato dal presidente Volodymyr Zelensky come uno dei nove membri di una delegazione ufficiale autorizzata a “partecipare al processo di negoziazione” con gli Stati Uniti e la Russia per raggiungere una “pace giusta e duratura”.