The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizzato

Accedi per aggiungere temi al tuo feed.

Iscriviti ora
Elenco dei preferiti

Accedi per aggiungere articoli alla tua lista salvata.

Iscriviti ora
Democrazia svizzera
Guerre dell’informazione
Democrazia digitale
Elezioni mondiali
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Comunità degli Svizzeri all'estero
Politica svizzera
Emigrazione
La Svizzera insolita
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Restate in contatto con la Svizzera

Media, ‘famoso alpinista Nims Dai tra i dispersi sul Broad Peak’

Keystone-SDA

Ci sarebbe anche il noto alpinista Nirmal Purja, noto anche come "Nims Dai", tra le dieci persone disperse da ieri sul Broad Peak, in Pakistan, in seguito a una valanga.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Lo riportano diversi media internazionali, tra cui la Bbc, secondo cui il nome dell’alpinista nepalese noto per aver scalato in sei mesi le 14 cime più alte del mondo è inserito nella lista ufficiale dei dispersi stilata dal Club Alpino locale.

“Profondamente preoccupato per le notizie di una valanga e per la perdita di contatto con Nirmal Purja ‘Nims Dai’ e altri alpinisti nepalesi in Pakistan”, ha dichiarato il ministro del Turismo e della Cultura del Nepal, Khadak Prasad Paudel, secondo l’agenzia di stampa indiana Pti.

Articoli più popolari

I più discussi

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR