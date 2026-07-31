Media, ‘famoso alpinista Nims Dai tra i dispersi sul Broad Peak’

Keystone-SDA

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Ci sarebbe anche il noto alpinista Nirmal Purja, noto anche come "Nims Dai", tra le dieci persone disperse da ieri sul Broad Peak, in Pakistan, in seguito a una valanga.

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(Keystone-ATS) Lo riportano diversi media internazionali, tra cui la Bbc, secondo cui il nome dell’alpinista nepalese noto per aver scalato in sei mesi le 14 cime più alte del mondo è inserito nella lista ufficiale dei dispersi stilata dal Club Alpino locale.

“Profondamente preoccupato per le notizie di una valanga e per la perdita di contatto con Nirmal Purja ‘Nims Dai’ e altri alpinisti nepalesi in Pakistan”, ha dichiarato il ministro del Turismo e della Cultura del Nepal, Khadak Prasad Paudel, secondo l’agenzia di stampa indiana Pti.