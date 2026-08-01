Media, ‘l’alpinista Nims Dai è morto sul Broad Peak dopo valanga’

Keystone-SDA

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Il noto alpinista Nirmal Purja, conosciuto anche come "Nims Dai", "è morto in seguito a una valanga sul Broad Peak", in Pakistan, che ha ucciso anche altri scalatori di una spedizione di dieci persone.

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(Keystone-ATS) Lo riportano i media internazionali, tra cui Bbc e Afp, citando la sua società di alpinismo “Elite Expeditions”. L’alpinista nepalese è noto per aver scalato in sei mesi le 14 cime più alte del mondo sette anni fa. Risultava disperso da ieri con altri scalatori in seguito a una valanga avvenuta giovedì.