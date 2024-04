Media, ‘l’Iran ha lanciato decine di droni verso Israele’

3 minuti

(Keystone-ATS) L’Iran ha lanciato decine di droni verso Israele. Lo scrive il Jerusalem Post che cita fonti israeliane e dell’intelligence Usa.

Dal canto suo, il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha detto che “(…) negli ultimi anni, e ancor più nelle ultime settimane, Israele si sta preparando alla possibilità di un attacco diretto da parte dell’Iran”. Netanyahu ha aggiunto i “sistemi di difesa sono schierati, siamo preparati per qualsiasi scenario, sia in difesa che in attacco”.

“Apprezziamo il fatto – ha proseguito il premier – che gli Usa siano al fianco di Israele, così come il sostegno della Gran Bretagna, della Francia e di molti altri paesi. Chiunque ci fa del male, noi lo colpiamo. Ci difenderemo da ogni minaccia e lo faremo con freddezza e determinazione”.

Frattanto l’aereo del primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu, “Kenaf Zion”, è decollato da Israele alla luce dei preparativi per un attacco da parte dell’Iran. Lo riporta il sito Ynet aggiungendo che “non è ancora noto il motivo del decollo”.

In precedenza, un alto funzionario americano ha dichiarato ad al Jazeera che “c’è un’alta probabilità che l’Iran lanci un attacco contro Israele stanotte, nelle prime ore di domenica”. Lo riporta l’emittente israeliana Channel 14.

Secondo questa fonte, l’attacco potrebbe avvenire “con la partecipazione dei suoi affiliati in Iraq e in Siria”. Intanto il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha convocato per stasera una riunione urgente del gabinetto di sicurezza al ministero della Difesa a Tel Aviv.

Israele stima che l’attacco iraniano verrà effettuato contro obiettivi militari. Lo riporta Ynet.

Dal canto loro, gli Stati Uniti assicurano ad Israele un “sostegno incrollabile” dopo il sequestro di una nave da parte dell’Iran. Lo ha scritto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan in un post su X dopo aver avuto un colloquio telefonico con le controparti israeliane.

Gli Usa stanno nel frattempo spostando navi da guerra per difendere Israele in caso di attacco da parte dell’Iran. Lo riferiscono fonti informate al Wall Street Journal.

La mossa è stata decisa dopo un avvertimento da parte di una persona vicina alla leadership iraniana. La fonte, tuttavia, ha anche affermato che il regime di Teheran non ha ancora preso una decisione definitiva su quando e dove attaccare.

Dal canto suo, Giordania chiuderà temporaneamente lo spazio aereo a partire da questa sera a tutti gli aerei in arrivo, in partenza e in transito. Lo scrive Haaretz.