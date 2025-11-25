Media, ‘Trump intende parlare direttamente con Maduro’

Il presidente degli Usa Donald Trump ha detto ai suoi consiglieri che ha intenzione di parlare direttamente con il leader del Venezuela Nicolas Maduro, nonostante ieri gli Stati Uniti lo abbiano dichiarato capo di un'organizzazione terroristica.

(Keystone-ATS) È quanto hanno riferito ad Axios alcuni funzionari dell’amministrazione. La decisione di Trump, secondo la testata, potrebbe essere un segnale che gli attacchi missilistici statunitensi o l’azione militare diretta sulla terraferma non sono imminenti, affermano le fonti.

“Nessuno ha intenzione di sparargli o di rapirlo, a questo punto. Non si sa mai, ma non è questo il piano al momento”, secondo un funzionario a conoscenza delle discussioni. “Nel frattempo, faremo saltare in aria le navi che trasportano droga. Fermeremo il traffico di droga”.

Sempre secondo Axios non è stata ancora fissata una data per la chiamata Trump-Maduro, che è “in fase di pianificazione”, ha fatto sapere un funzionario statunitense. “Maduro è un narcoterrorista. Usate sempre questa parola se volete rappresentare il pensiero del presidente”, ha affermato il funzionario dell’amministrazione.

“I diplomatici ci dicono che Maduro dirà: ‘Fidatevi. Ci saranno nuove elezioni tra tre anni. Potete venire e prendervi tutto il petrolio. Smetterò di inviarlo alla Russia’ – sostengono le fonti di Axios -. Ha detto molte cose del genere nel corso degli anni e non ha mai mantenuto la promessa. Quindi i diplomatici ci dicono che dovremmo essere sospettosi”.