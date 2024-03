Media, 8 studenti feriti in scontri con la polizia ad Atene

(Keystone-ATS) Otto studenti sono rimasti feriti a seguito di scontri tra manifestanti e polizia questo pomeriggio nel centro di Atene.

I fatti sono avvenuti quando circa 17mila persone secondo le stime delle forze dell’ordine – 30mila stando agli organizzatori – hanno manifestato contro un disegno di legge che permette l’istituzione di università private nel Paese.

Lo riporta Ert news, prevedendo che il disegno di legge verrà approvato in serata dal Parlamento, impegnato per il terzo giorno consecutivo nella discussione in sessione plenaria.

Gli studenti feriti sono stati trasportati presso l’ospedale Gennimatas di Atene, dove sono stati sottoposti a esami radiologici, poiché hanno riportato ferite alla testa e alle mani. Secondo le prime informazioni, il loro stato di salute non desta preoccupazione.

Intorno alle 15:30, ora locale, si sono verificati degli scontri di fronte al monumento del Milite Ignoto in piazza Syntagma, quando alcuni manifestanti -secondo il resoconto della polizia – hanno tentato di rompere il cordone degli agenti in tenuta anti-sommossa, che hanno risposto con l’uso di manganelli, fumogeni e granate stordenti.

La tensione si è poi spostata sul lato inferiore di Piazza Syntagma, dove una squadra della polizia è stata attaccata con pietre da ignoti, mentre uomini incappucciati hanno dato fuoco ai cassonetti dell’immondizia causando danni ad alcuni negozi, riporta Ert news.