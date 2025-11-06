Media, Brad Pitt rilancia la causa con Jolie per Chateau Miraval

Keystone-SDA

Brad Pitt avrebbe rilanciato la battaglia legale che lo oppone all'ex moglie Angelina Jolie per la tenuta vinicola che avevano precedentemente posseduto insieme.

2 minuti

(Keystone-ATS) L’attore premio Oscar per “C’era Una Volta a Hollywood” avrebbe presentato nuovi documenti come prove il 29 ottobre, scrive il settimanale People, tra cui una serie di comunicazioni tra il suo team legale e quello di Jolie riguardanti la vendita del 2021 della quota dell’attrice.

Pitt aveva fatto causa nel 2022, sostenendo che l’ex moglie aveva venduto a sua insaputa la sua quota di Château Miraval a Tenute del Mondo, la divisione vinicola del Gruppo Stoli, nonostante un precedente accordo secondo cui nessuno dei due avrebbe potuto farlo senza l’approvazione dell’altro. Jolie aveva negato l’esistenza di tale accordo e ha risposto con una controquerela, accusando l’attore e produttore di aver condotto contro di lei una “guerra di vendetta”.

I due attori hanno continuato a scambiarsi attacchi legali per anni. Il nodo sarebbero le comunicazioni di Angelina Jolie sulla vendita, che l’attrice sostiene essere informazioni riservate. Secondo i nuovi documenti Pitt continuerebbe a chiedere 35 milioni di dollari di risarcimento. Uno degli allegati è un’e-mail del novembre 2023 in cui gli avvocati dell’attrice rispondevano alla causa intentata da Pitt sostenendo che “la natura gravosa di questa procedura è una conseguenza delle azioni dello stesso Pitt. Di conseguenza, sarebbe stato lui a dover sostenere le spese per produrre i documenti che dimostreranno (o meno) l’esistenza di tali danni”.