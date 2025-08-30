The Swiss voice in the world since 1935
Media, deputato ucraino ucciso in una sparatoria a Leopoli

Keystone-SDA

A Leopoli è stato ucciso in una sparatoria il deputato del popolo Andriy Parubiy, 54 anni. Lo annuncia la polizia nazionale ucraina, come riportano i media locali.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) Secondo la polizia, oggi, verso mezzogiorno, c’è stata una sparatoria nel quartiere Frankivskyi di Leopoli: il deputato sarebbe stato freddato con cinque colpi e a causa delle ferite riportate è morto sul colpo.

Parubiy è stato speaker della Verkhovna Rada (il parlamento ucraino) da aprile 2016 ad agosto 2019 ed è stato uno dei leader di Euromaidan, le proteste del 2013-14 che chiedevano legami più stretti con l’Unione europea.

Il 54enne è stato anche segretario del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale dell’Ucraina da febbraio ad agosto 2014, periodo in cui iniziarono i combattimenti nell’Ucraina orientale e la Russia annesse la Crimea.

“Le circostanze dell’omicidio di Andriy Parubiy sono oggetto di indagine. Molte forze sono coinvolte, facciamo tutto il necessario. Il crimine è stato, purtroppo, preparato con cura. Ma si sta facendo tutto il possibile per risolvere questo crimine”, ha affermato dal canto suo il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un discorso pubblicato sul sito della presidenza ucraina.

