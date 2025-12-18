The Swiss voice in the world since 1935
Media, funzionari Usa e Russia si vedono a Miami nel fine settimana

Lo riporta Politico Funzionari americani e russi dovrebbero incontrarsi nel fine settimana a Miami nell'ambito degli sforzi dell'amministrazione Trump per raggiungere un accordo di pace per l'Ucraina. Lo riporta Politico citando alcune fonti.

(Keystone-ATS) Gli Stati Uniti dovrebbero essere rappresentati da Steve Witkoff e Jared Kushner, mentre nella delegazione russa dovrebbe esserci Kirill Dmitriev, il consigliere presidenziale russo per gli investimenti esteri e negoziatore con gli Stati Uniti.

