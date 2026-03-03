Media, l’Arabia Saudita attaccherà l’Iran

Keystone-SDA

Israele si sta preparando all'eventualità che l'Arabia Saudita si unisca agli attacchi contro l'Iran. Un alto funzionario di Gerusalemme ha dichiarato alla TV pubblica Kan: "Non abbiamo dubbi che Riad attaccherà presto Teheran, dopo essere stata attaccata ieri".

(Keystone-ATS) Due droni hanno colpito ieri sera l’ambasciata statunitense nella capitale saudita provocando un’esplosione e, in seguito, un incendio e danni all’edificio.

Questa mattina, in seguito all’attacco all’ambasciata, il Dipartimento di Stato americano ha ordinato ai dipendenti governativi non impegnati in situazioni di emergenza in Bahrein, Iraq ed Emirati Arabi Uniti di lasciare il Paese con le proprie famiglie, in linea con un ordine analogo precedentemente emesso per i dipendenti in Arabia Saudita, Giordania e Israele. Contemporaneamente, l’ambasciata statunitense in Kuwait ha annunciato la sua chiusura fino a nuovo avviso.

Il canale saudita Al-Hadath ha riferito questa mattina che dall’inizio dei combattimenti sabato scorso, l’Iran ha lanciato 450 missili e 1’140 droni verso gli Stati del Golfo. Finora l’Iran ha attaccato diversi paesi del Golfo Persico, tra cui Emirati Arabi Uniti, Oman, Qatar, Bahrein e Kuwait. Sono stati segnalati anche attacchi alla regione autonoma curda in Iraq.