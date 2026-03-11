The Swiss voice in the world since 1935
Media, l’inviato russo Dmitriev è a Miami per negoziati con gli Usa

Kirill Dmitriev, consigliere del presidente russo Vladimir Putin per gli investimenti esteri e negoziatore con gli Stati Uniti, è a Miami, dove sta avendo incontri con "rappresentanti dell'amministrazione di Donald Trump".

(Keystone-ATS) Lo scrivono le agenzie russe Tass e Interfax citando loro fonti.

Interfax sottolinea che si tratta di negoziati economici, come quelli che Dmitriev ha avuto con gli inviati americani il mese scorso a Ginevra, in coincidenza con le trattative trilaterali tra Ucraina, Russia e Usa.

