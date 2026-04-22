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Media, l’Ucraina pronta a riavviare da oggi l’oleodotto Druzhba

Keystone-SDA

L'Ucraina ha comunicato al gruppo petrolifero ungherese Mol che le consegne di petrolio greggio russo riprenderanno oggi attraverso l'oleodotto Druzhba verso Ungheria e Slovacchia.

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(Keystone-ATS) Ciò dovrebbe consentire potenzialmente a Budapest di sbloccare un prestito di 90 miliardi di euro (105,79 miliardi di dollari) destinato a Kiev. Lo riporta Reuters sul sito.

L’oleodotto è diventato una delle infrastrutture più controverse d’Europa da quando un attacco di droni russi ha danneggiato la condotta nell’Ucraina occidentale, interrompendo le forniture di petrolio russo a Ungheria e Slovacchia.

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