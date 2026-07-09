Media, la bara di Khamenei arrivata a Mashhad per la sepoltura

Keystone-SDA

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La bara dell'ayatollah Alì Khamenei è arrivata oggi in aereo a Mashhad, città nel nord-est dell'Iran dove l'ex Guida Suprema, uccisa in un raid Usa-Israele, verrà sepolta nel corso della giornata, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ufficiale Irna.

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(Keystone-ATS) Dopo sei giorni di cerimonie in Iran e Iraq, le spoglie di Khamenei – che erano scortate da un aereo da caccia – saranno tumulate nel Santuario dell’Imam Reza, il luogo di culto sciita più sacro del Paese, nella città natale dell’ex Guida Suprema, dove si prevede la partecipazione di milioni di persone.