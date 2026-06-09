Media, migliaia di persone sfollate dopo terremoto nelle Filippine

Keystone-SDA

Sono migliaia le persone che sono state costrette a lasciare le proprie case dopo la violenta scossa di terremoto che ha colpito ieri le Filippine: lo riportano diversi media internazionali.

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(Keystone-ATS) Secondo l’agenzia di stampa Efe, “il governo ha registrato finora 40.674 persone sfollate”.

Al momento, il bilancio ufficiale delle vittime della tragedia è di 37 persone morte e 479 ferite. Altre quattro persone risulterebbero al momento disperse.